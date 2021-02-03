В Новосибирске от коронавируса скончались еще 7 пациентов: среди них 35-летняя женщина

Оперативный штаб передалинформацию об умерших от ковида. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 3 февраля, оперативный штаб Новосибирской области сообщил о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 7 человек.

— Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 42 года, 71 год, 82 года и женщины в возрасте 35 лет, 61 год, 67 лет, 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 250 человек, — передает оперштаб.

Сейчас в реанимации находятся 103 человека, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 21 пациент.

За последние сутки в Новосибирской области заболели 135 человек, а выздоровели 206.

В сумме с начала пандемии коронавирус диагностировали у 32 652 новосибирцев, в том числе у 1819 детей, выздоровели 30 155 пациентов.

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