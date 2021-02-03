Праздник испорчен: сибирячке не привезли воздушные шары, которые она заказала дочери

Интернет-магазин перестал отвечать на сообщения женщины, когда она перевела деньги за воздушные шары. Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Неприятная история случилась с жителями Новосибирской области. В середине января 39-летняя сибирячка захотела заказать в «Инстаграме» шарики на день рождения дочки. Для приема заявки женщина оплатила половину заказа — 750 рублей. Но продавцы шаров вскоре перестали ей отвечать. День рождения ребенка был испорчен. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Женщина перечислила деньги на имя директора, после этого попросила чек. Ей ответили, что заказ принят, и чек предоставят в 9 утра. Но потом перестали читать сообщения, а номер телефона, указанный в «Инстаграме», недоступен, — КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сибирячка посчитала, что столкнулась с мошенниками, попросила провести расследование и возбудить уголовное дело.

— Согласно статье 7.27 КоАП, это — мелкое хищение и максимально наказывается административным арестом до 15 суток. Покупка может быть подтверждена банковским чеком. Поэтому женщина имеет право вернуть деньги за не оказанную услугу, — рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

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