«Его сняли камеры»: полицейские нашли сибиряка с ножом, который пытался ограбить пивнушку в Бердске

На продавца напал 27-летний житель Бердска. Фото: ГУ МВД по НСО.

Полицейские поймали горе-грабителя, который пытался забрать деньги из кассы пивного магазина, угрожая продавцу ножом. Все произошло в Бердске 8 января. Сибиряк попал на камеры видеонаблюдения.

— Увидев, что в кассе нет денег, мужчина убежал из магазина. Продавец обратилась в полицию, описав приметы нападавшего. Полицейские изъяли запись с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела похожего по внешности мужчину. Преступника нашли: им оказался ранее судимый 27-летний житель Бердска, — сообщили в пресс-службе полиции.

Выяснилось, что 8 января бердчанин ограбил еще одного продавца в другом магазине: выхватил у него из рук мобильный телефон и убежал. Но работники магазина в полицию не обратились.

В отношении сибиряка возбудили уголовное дело по статьям «Разбой» и «Грабеж». Сейчас его заключили под стражу.

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