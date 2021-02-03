Пробки в Новосибирске 3 февраля 2021 года возникли из-за того, что возле площади Лыщинского произошла авария.

ВНа выезде с Октябрьского моста столкнулись "Жигули" и "КамАЗ". Фото: "2Гис".

Пробки в Новосибирске 3 февраля 2021 года: возле площади Лыщинского произошла авария. Как сообщают водители, сзади в «Жигули» врезался «КамАЗ». Из-за ДТП затормозилось движение на Октябрьском мосту в сторону левого берега, по улицам Немировича-Данченко, Блюхера и проспекту Карла Маркса.

По данным «2Гис», к 9 часам утра уровень пробок на дорогах достиг 8 баллов.

Пробки уже достигли 8 баллов. Фото: "2Гис".

Затор на дорогах возмутили автомобилистов:

— 15 минут без движений... Терпение, только терпение.

— А когда снегопад пойдет, что будем делать?

— Может кто-нибудь под мостом дорогу накатать? Полчаса уже стоим, — пишут они.

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