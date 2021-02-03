В Новосибирске из иномарки студента украли дорогую сумку с вещами на 113 тысяч рублей

Кража произошла 21 января. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске на улице Челюскинцев обокрали студента. Похитители разбили стекло в его «Лексусе» и унесли оттуда сумку, где было много дорогих вещей. Произошло все 21 января

— Похитители унесли сумку «Гуччи», в которой находились: кошелек «Луи Гуччи», наушники, пауэр-банк, 4 банковские карты и 5 тысяч рублей наличными. Также в сумке были студенческий билет, электронный пропуск, паспорт, водительское удостоверение, приписной билет и паспорт автомобиля. Всего ущерб составил 113 100 рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Заявление от студента приняли в полиции, сейчас преступников разыскивают.

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