Губернатор и президент РАН обсудили проекты новосибирских ученых

Президент РАН Александр Сергеев и губернатор Андрей Травников всететились с учеными. Фото: правительство Новосибирской области.

Президент РАН Александр Сергеев побывал в Новосибирской области в преддверии Дня российской науки. На совещании с губернатором Андреем Травниковым они обсудили промежуточные итоги реализации крупных научных проектов, победивших в конкурсе грантов Министерства науки и высшего образования РФ. Именно такие исследования получают финансирование в объеме не менее ста миллионов рублей. Основная их направленность — фундаментальные исследования мирового уровня.

- Программа уже получила положительную оценку исследовательского сообщества. Для эффективной реализации всех проектов необходимо более четкое определение роли заказчика, обозначение основных приоритетов, - подчеркнул глава региона.

Андрей Травников и Александр Сергеев посетили Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН и Институт экономии и организации промышленного производства СО РАН, где им представили промежуточные итоги реализации проектов-победителей. Сибирские ученые получили грант по теме «Социально-экономическое развитие Азиатской России на основе синергии транспортной доступности, системных знаний о природно-ресурсном потенциале, расширяющегося пространства межрегиональных взаимодействий». Этот проект подразумевает создание методологического каркаса для комплексной, междисциплинарной исследовательской программы — современной версии прежней программы «Сибирь» в условиях новых (а также прогнозируемых) реалий.

На встрече с учёными в Институте теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН были представлены результаты реализации проекта «Создание теоретической и экспериментальной платформы для изучения физико-химической механики материалов со сложными условиями нагружения». Сейчас в Институте идёт активная работа по изучению взаимодействия лазера с веществом, освоению лазерной резки и сварки авиационного алюминия. А сотрудничество с Институтом ядерной физики позволяет использовать синхротронное излучение во время сварки, чтобы более точно фиксировать характеристики материала в момент плавления.