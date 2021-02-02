«Жалко парней»: хоккеисты «Сибири» проиграли хабаровскому «Амуру»

Игра для новосибирских хоккеистов закончилась поражением. Фото: "ХК Сибирь".

Во вторник, 2 февраля, ХК «Сибирь» проиграла команде «Амур» во втором матче. Игра прошла в Хабаровске. По итогам матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги счет игры вышел 1:3 в пользу «Амура».

Единственную шайбу в ворота противника забил нападающий новосибирской команды Олег Ли — случилось это в середине третьего периода.

Новость о проигрыш команды расстроила болельщиков из Новосибирска.

— Главное девятое место не потерять.

— Возможно, просто этот сезон был просто неудачным, а дальше все в гору пойдет.

— Вот правда, даже жалко парней. Хочется прокрутить время, чтобы скорее уже закончился этот постыдный сезон, и надеяться, что в межсезонье все кардинально изменится, — написали болельщики в соцсетях.

Следующая игра состоится в пятницу: «Сибирь» будет играть против казахстанского «Барыса».

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