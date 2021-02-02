В бердском пансионате 63-летний пенсионер набросился на друга с ножом

60-летний сибиряк получил ранение в область сердца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Совместные посиделки двух жильцов Бердского пансионата ветеранов труда закончилась поножовщиной. Во время нее чуть не погиб 60-летний мужчина — его ударили ножом в сердце. Несчастный случай произошел вечером 28 января. За час сибиряка госпитализировали в Бердскую городскую больницу.

— Позже с повинной пришел 63-летний мужчина, живущий в том же пансионате. Он объяснил, что ударил ножом потерпевшего после того, как они поссорились, распивая алкоголь. У пострадавшего диагностировали раны сердца, диафрагмы и грудной клетки, проникающие в плевральную полость., — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

У сибиряка, схватившегося за нож, раньше были проблемы с законом: его судили по статье «Истязание».

Напомним, ранее в Новосибирской области дед до полусмерти избил свою шестимесячную внучку.

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