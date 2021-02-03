Погода в Новосибирске на 3 февраля 2021 года: когда будет потепление

Новосибирцев ждет тепло. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 3 февраля 2021 года порадует горожан, ведь синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра обещают потепление. В этот день будет около -3 градусов. Вместе с теплом придет снегопад и метели.

— Ночью в Новосибирске температура ожидается около -14…-16 градусов, к утру морозы ослабнут до -3…-5 градусов. Будет облачно с прояснениями, днем — мокрый снег, метели и местами гололедица. Ветер юго-западный с порывами до 18 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

В Новосибирской области ночью будет местами до -22 градусов и резко потеплеет днем — до -2…-7.

По прогнозу «Яндекса», весь день будет идти снег. Утром будет -13 градусов, а днем потеплеет до -4.

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