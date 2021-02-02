Юрист объяснил, кому в 2021 году положена двойная пенсия

Юрист рассказал, кому из россиян положена двойная пенсия. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Юрист Артем Баранов рассказал, кто из россиян имеет право на двойную пенсию в 2021 году. Он также объяснил, какие документы нужны для получения денег.

— Двойная пенсия в России полагается ветеранам Великой Отечественной войны, людям, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», военнослужащим, их родителям и вдовам, потерявшим близкого при прохождении службы. Также людям, ставшим инвалидами из-за военной травмы, летчикам-испытателям, космонавтам, членам семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и федеральным государственным гражданским служащим, — рассказал Артем Баранов изданию «NEWS.ru».

Юрист порекомендовал обратиться в территориальный пенсионный фонд по месту регистрации, в крайнем случае — жительства. Подавать заявление о начислении пенсии лучше в письменном виде вместе с документами, подтверждающими право на нее.

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