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Общество

Юрист объяснил, кому в 2021 году положена двойная пенсия

Поясняем, как можно получить повышенную выплату пенсий
Раиса АЗАРОВА
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Юрист рассказал, кому из россиян положена двойная пенсия.

Юрист рассказал, кому из россиян положена двойная пенсия.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Юрист Артем Баранов рассказал, кто из россиян имеет право на двойную пенсию в 2021 году. Он также объяснил, какие документы нужны для получения денег.

— Двойная пенсия в России полагается ветеранам Великой Отечественной войны, людям, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», военнослужащим, их родителям и вдовам, потерявшим близкого при прохождении службы. Также людям, ставшим инвалидами из-за военной травмы, летчикам-испытателям, космонавтам, членам семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и федеральным государственным гражданским служащим, — рассказал Артем Баранов изданию «NEWS.ru».

Юрист порекомендовал обратиться в территориальный пенсионный фонд по месту регистрации, в крайнем случае — жительства. Подавать заявление о начислении пенсии лучше в письменном виде вместе с документами, подтверждающими право на нее.

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