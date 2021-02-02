Как Новосибирск пережил «коронавирусный» год: об этом рассказали в мэрии

В 2020 году построили 3 школы большой вместимости и 11 детских садов. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Сегодня состоялось заседание комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения, на которой озвучили результаты работы за минувший год. С отчетами выступили заместители мэра Новосибирска Анна Терешкова, Валерий Шварцкопп, Артем Скатов. Обо всем самом важном – в нашем материале.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ СПРАВОЧНАЯ И ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИЕМ ДЛЯ БОЛЬНЫХ

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в намеченные на минувший год планы: к примеру, не удалось провести все торжества в честь 75-летия Победы, однако власти города сделали все необходимое, чтобы помогать сибирякам в такое непростое время.

Одним из важных направлений работы мэрии стала социальная сфера. На круглосуточную работу была переведена городская социальная справочная служба – специалисты приняли 130 тысяч звонков. В том числе заявки от пожилых и одиноких новосибирцев на доставку продуктов и товаров первой необходимости, лекарств. Кроме того, был создан городской штаб помощи пожилым и маломобильным людям: туда обратились более 21000 сибиряков.

Работники соцслужбы приняли стысячи звонков новосибирцев. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Когда действовал карантин для прилетавших из-за границы, несколько социальных центров города работали в формате обсерваторов: там находились 900 человек. А осенью там проводили реабилитацию врачей, переболевших коронавирусом.

И это еще не все: в конце года медицинские специалисты муниципальных центров совместно с двумя городскими поликлиниками начали вести дистанционный приём пациентов с ковид, чтобы разгрузить участковых врачей.

Серьезную нагрузку испытала Новосибирская аптечная сеть: в апреле, когда только за первый квартал новосибирцы раскупили почти трёхлетний запас масок, она смогла обеспечить доставку в Новосибирск сначала более 1,8 миллиона масок.

НОВЫЕ ДВОРЫ, ПАРКИ И СКВЕРЫ

Продолжилось благоустройство города. В прошлом году преобразили Затулинский парк, сквер за оперным театром, вход в ПКиО Кирова. Начали создавать новый городской питомник. Отремонтировали 280 дворов: теперь там есть удобные проезды и тротуары, лестницы, подпорные стенки, высажены деревья, установлены лавочки и фонари. Кроме того, в городе сделали 27 новых детских и спортивных площадок.

Был благоустроен первый в регионе дисперсный парк – Затулинский. Теперь там проложены новые инженерные сети, появились детская и спортивные площадки, оборудованы входные зоны, проложены пешеходные маршруты и велодорожка, высажено более тысячи кустарников и 88 деревьев.

Благоустроен сквер в самом центре города – за Новосибирским театром оперы и балета. Продолжена реконструкция Михайловской набережной – частный инвестор выделил на это 50 миллионов рублей.

Школьников обеспечили горячем питанием. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ И ШКОЛЫ

В 2020 году построили 3 школы большой вместимости и 11 детских садов – это почти почти 5 тысяч новых мест для детей. Для сравнения - в 2019 году построили 4 новые школы и 10 детсадов на 4,5 тысячи мест.

Кроме того, с 1 сентября младшеклассников обеспечили бесплатным горячим питанием – а это более 87 тысяч учеников. На это было выделено 23 миллиона рублей ( в 2021 году будет выделено 42,6 млн рублей).

Уже много лет более половины городского бюджета ежегодно направляется именно в сферу образования – в 2021 году это порядка 30 миллиардов рублей (или 56% расходов городского бюджета).