Вахтовик украл в «Толмачево» дорогие духи и сбежал на самолете

Мужчина сел в самолет с похищенным парфюмом. Фото: стоп-кадр.

Транспортные полицейские задержали 40-летнего мужчину, который украл в магазине аэропорта «Толмачево» флакон духов за 5,5 тысяч рублей. Мужчина приехал в Новосибирск по работе, а когда полетел домой, решил обогатиться, продав краденный парфюм.

— Камера зафиксировала, как мужчина взял с полки флакон туалетной воды и спрятал его во внутренний карман куртки. Не рассчитавшись за товар, он вышел из магазина и улетел рейсом до Москвы. Похитителем оказался 40-летний житель Оренбургской области, возвращавшийся домой с вахты. Духи он продал другому человеку в московском аэропорту, пока ждал следующий рейс, — рассказали в пресс-службе УТ МВД по Сибирскому федеральному округу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». За это он может максимум лишиться свободы на два года. Мужчина раскаялся и пообещал возместить ущерб.

Напомним, в январе новосибирец в красной шапке ограбил магазин духов, забрав парфюм и 14 тысяч рублей у продавца.

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