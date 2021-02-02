Под Новосибирском загорелась пятиэтажка — в пожаре погиб мужчина

Пожар произошел в Куйбышеве Новосибирской области. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Днем во вторник, 2 февраля, в городе Куйбышеве Новосибирской области загорелась квартира в пятиэтажке. В пожаре погиб мужчина. Спасатели МЧС помогли выбраться из огня пятерым жильцам дома.

Тело погибшего передали врачам "скорой помощи". Фото: ГУ МЧС по НСО.

— Пожарные выехали на вызов в 13:45. Горела квартира на третьем этаже дома. За 10 минут сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение, огонь повредил домашние вещи. В соседней с горящей комнате на полу обнаружен мужчина без признаков жизни, его передали бригаде скорой медицинской помощи. Из вышерасположенных квартир пожарные спасли 5 человек, никто из них не пострадал, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Напомним, 1 февраля в центре Новосибирска также загорелась пятиэтажка. Из дома эвакуировались 28 человек.

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