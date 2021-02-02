В Новосибирске от коронавируса за сутки умерли 10 человек: что о них известно

Общее число смертей превысило 1,2 тысячи человек Фото: ИВАНОВА Диана

Десять пациентов стали жертвами COVID-19 в Новосибирске за прошедшие сутки. В оперативном штабе рассказали, что о них известно:

— Скончались двое мужчин в возрасте 50 лет и 69 лет, а также восемь женщин им было 54 года, 61 год, 62 года, 63 года, 73 года, 75 лет, 81 год и 83 года. Всего в Новосибирской области от COVID-19 умерли 1243 человека, — сообщили в оперативном штабе региона.

В отделениях реанимации находятся 102 пациента: 22 человека не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего с начала вспышки коронавируса в Новосибирской области заразились 32517 человек, в том числе 1827 детей.

Напомним, в регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Его продлили до конца марта 2021 года. Запрещены все массовые мероприятия, в общественных местах следует носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию.

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