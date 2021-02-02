Спасенный из болота МиГ-3 перевезут из Новосибирска в Москву

Легендарный истребитель нужен для демонстрационных полетов Фото: Алена МАРТЫНОВА

Жители Москвы увидят легендарный МиГ-3, найденный в болоте и отреставрированный в Новосибирске. Как сообщили в СибНИА, самолет в ближайшее время перевезут в столицу.

— В столице «МиГ-3» будет использоваться для демонстрации полетов, это обычное дело для любого отреставрированного самолета. Если его вернут нам — будет участвовать в параде 9 мая 2021 года, — рассказал КП-Новосибирск Владимир Барсук, директор СибНИА.

Напомним, истребитель был сбит в самом начале Великой Отечественной войны, летчик смог посадить его в болото. Через 67 лет поисковики обнаружили самолет, для реконструкции потребовалось шесть лет. Борт восстанавливали около 20 специалистов СибНИА, большую часть корпуса пришлось делать заново.

Отреставрированный «МиГ-3» уже несколько лет участвует в Параде Победы в Новосибирске и летает на авиашоу в Мочище. А теперь его ждут в столице.

— Перевозка самолета в Москву пройдет наземным транспортом. Зимой сложно перегнать по небу самолет с открытой кабиной и поршневым двигателем, — сообщили в СибНИА.

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