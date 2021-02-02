Не наигрались: новосибирцы украли 69 игрушек из автомата в магазине

Преступники взломали автомат с игрушками. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Необычная кража, расследование которой теперь занимаются сотрудники МВД, произошла в одном из универсамов на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске. Воришки покусились не на дорогую колбасу и напитки, а на мягкие игрушки в из автомата.

— С 21 по 28 января из игрового автомата «Хватайка» неизвестные похитили 69 игрушек на общую сумму 13800 рублей, повредив запирающее устройство. Личности преступников еще не установлены, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Не исключено, что данную кражу могли совершить подростки, у которых не получалось законным способом достать призы. Полиция занимается розыском воров и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Недавно в Новосибирске другие странные похитители вытащили игрушечные машины и вертолеты из подвала пятиэтажки по улице Зорге. Это произошло ночью с 30 на 31 января, пока дети спали.

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