В Краснообске 10-летний мальчик свернул себе шею на уроке в школе

Ученику понадобилась помощь врачей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В новосибирскую больницу 30 января попал необычный пациент. Ученик начальных классов одной из школ в Краснообске повредил шею во время урока. Учителя сразу же сообщили о случишемся родителям: врачи «Скорой помощи» доставили 10-летнего мальчика в больницу.

— Ребенок резко повернул головой в школе, и у него случилось растяжение связок шейного аппарата, — прокомментировал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Врачи оказали ученику помощь и отправили мальчика домой. Сейчас с ребенком все в порядке.

Накануне 13 летний мальчик сломал позвоночник, прыгая на батуте. Но родители заметили травму только спустя неделю после развлечения.

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