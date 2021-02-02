В Краснообске 10-летний мальчик свернул себе шею на уроке в школе

Ученику понадобилась помощь врачей.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В новосибирскую больницу 30 января попал необычный пациент. Ученик начальных классов одной из школ в Краснообске повредил шею во время урока. Учителя сразу же сообщили о случишемся родителям: врачи «Скорой помощи» доставили 10-летнего мальчика в больницу.
— Ребенок резко повернул головой в школе, и у него случилось растяжение связок шейного аппарата, — прокомментировал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.
Врачи оказали ученику помощь и отправили мальчика домой. Сейчас с ребенком все в порядке.
Накануне 13 летний мальчик сломал позвоночник, прыгая на батуте. Но родители заметили травму только спустя неделю после развлечения.
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