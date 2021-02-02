В Новосибирске 70-летнюю пенсионерку нашли мертвой в собственной квартире

Спасатели передали тело умершей женщины полицейским. Фото: Виктория МИНАЕВА

В понедельник, 1 февраля, около шести часов вечера новосибирским спасателям поступил вызов с улицы Немировича-Данченко в Ленинском районе Новосибирска.

- Нам сообщили, что никто не может попасть в квартиру к 70-летней женщине: двери она не открывает и близкие не знают, что с ней, - рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Когда спасателям удалось войти в квартиру, то внутри они обнаружили умершую пенсионерку. Теперь в причинах смерти умершей женщины разбирается полиция.

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