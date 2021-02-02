Новосибирцы забыли клатч с документами на крыше такси: теперь их атакуют мошенники

Сибиряки забыли сумку на крыше такси.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Неприятная история началась для новосибирской семьи около девяти часов вечечера 30 января: именно тогда они потеряли мужской черный клатч.
- Мы вызывали такси на 2-ую Ракитную улице, нужно было в приехавший серый Hyundai Creta установить кресло для ребенка. Сумку мы положили на крышу такси и забыли про нее, - рассказала КП-Новосибирск сибирячка Анастасия Янчуковская. - Там она вылетела или где-то дальше, пока ехали до Октябрьского района по Димитровскому мосту, мы не знаем.
Никаких денег в барсетке не было, только документы (паспорт, права) и рецепты на лекарства, но именно они сейчас и нужны: хозяину клатча предстоит операция.
- Времени на восстановление документов у нас нет, - переживает Анастасия. - А пока нас атакуют мошенники. Уже 4 человека писали, что сумка у них. Но фото не скидывают и описать ее не могут.
Уважаемые читатели, если вы нашли клатч, то свяжитесь с редакций по тел. 8-923-145-11-03: ваши контакты мы передадим Анастасии.
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