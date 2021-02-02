В Новосибирске шестимесячная девочка осталась одна в запертой машине

На помощь к девочке пришли спасатели. Фото: МАСС.

ЧП произошло утром в понедельник, 1 февраля, в Дзержинском районе Новосибирска: там в беду попал маленький ребенок.

- Вызов с улицы Кошурникова поступил в одиннадцатом часу: по телефону нам объяснили, что шестимесячная девочка находится одна в запертой машине. Двери авто заблокировались и открыть их никто не может, - пояснили в муниципальной аварийно-спасательной службе.

На место выехали спасатели: они разблокировали двери и передали малышку ее маме:

- С ребенком все в порядк, она не пострадала, - рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе.

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