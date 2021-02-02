Запрет на парковку на улице Победы в Новосибиррске в 2021 году: объясняем, почему там нельзя оставлять машины

На улице будут установлены специальные знаки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Запрет на парковку на улице Победы в Новосибирске в 2021 году введут с 25 февраля. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии города.

— На участке ул. Победы от ул. Нарядной до ул. Доброй будут установлены дорожные знаки 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» и информационные таблички 8.23 «Фотовидеофиксация, — говорится в сообщении от мэрии.

Такие меры необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и не мешать работать спецтехнике по уборке снега.

Напомним, что с 13 февраля на улице Новая и Брестская начнет действовать запрет на парковку. Там будут установлены специальные знаки, которые будут предупреждать водителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru