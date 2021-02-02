В Новосибирске 13-летний мальчик сломал позвоночник, прыгая на батуте

Мальчика отвезли в трампункт. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске школьник получил травму спины, прыгая на батуте. Об этом КП-Новосибирск рассказал отец школьника

— Мы в батутный центр пришли, ну и сын пошел прыгать. Все было нормально, только после нашего похода туда он начал жаловаться, чтоб болит спина, — рассказал КП-Новосибирск отец ребенка.

По словам папы, мальчика отвезли в травмпункт спустя неделю. Сейчас у него подозревают компрессионный перелом позвоночника.

— До сих пор понять не можем, почему так получилось. Видимо, неудачно прыгнул, — говорит мужчина.

Напомним, что это уже не первый случай. 7-летний мальчик сломал себе позвоночник при таких же обстоятельствах — прыгал на батуте. У ребенка диагностировали закрытый перелом седьмого позвонка.

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