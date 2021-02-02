Погода в Новосибирске на 2 февраля 2021 года: когда уйдут морозы

К вечеру синоптики обещают потепление.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Погода в Новосибирске на 2 февраля 2021 года обещает быть морозной. Только уже к вечеру должно потеплеть. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского УГМС.
— 2 февраля в первой половине дня будет преимущественно без осадков. Местами можно будет наблюдать небольшой туман. Ветер будет дуть восточный с переходом не юго-западный от 3метров в секунду. Температура воздуха составит -18, -20 градусов, — говорится на сайте Западно-Сибирского УГМС.
Согласно сервису «Яндекс. Погода» на улице действительно будет холодно, но уже к вечеру морозы начнут отступать. Днем столбики термометров поднимутся с -17 градусов до -11, вечером температура воздуха составит -14 градусов. Ветер подует южный от 3 метров в секунду.
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