Погода в Новосибирске на 2 февраля 2021 года: когда уйдут морозы

К вечеру синоптики обещают потепление. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 2 февраля 2021 года обещает быть морозной. Только уже к вечеру должно потеплеть. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского УГМС.

— 2 февраля в первой половине дня будет преимущественно без осадков. Местами можно будет наблюдать небольшой туман. Ветер будет дуть восточный с переходом не юго-западный от 3метров в секунду. Температура воздуха составит -18, -20 градусов, — говорится на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Согласно сервису «Яндекс. Погода» на улице действительно будет холодно, но уже к вечеру морозы начнут отступать. Днем столбики термометров поднимутся с -17 градусов до -11, вечером температура воздуха составит -14 градусов. Ветер подует южный от 3 метров в секунду.

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