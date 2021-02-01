Губернатор Андрей Травников поручил определить приоритетные социальные объекты для первоочередного подключения к интернету в 2021 году

Губернатор на оперативном совещании оассказал, как будет развиваться интернет в регионе. Фото: правительство Новосибирской области.

Хорошие новости для сибиряков: до конца 2021 года к интернету подключат 643 социально значимых объекта Новосибирской области. Такие задачи обозначил губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в Правительстве области.

- Это многолетняя работа, которая начиналась в рамках первого федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». Мы дополняли его региональным проектом «500+», корректировали некоторые недостатки федерального проекта УЦН, подключая к интернету социальные объекты. Затем это переросло в большой федеральный проект, большую государственную задачу», – отметил глава региона.

Напомним, с 2019 года на территории Новосибирской области к высокоскоростному интернету подключают социально значимые объектов в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». С 2019 по 2020 годы доступом к интернету обеспечили 562 социально значимых объекта. До конца 2021 года к интернету будут подключены еще 643 СЗО, расположенных в том числе в самых малых и удаленных населенных пунктах Новосибирской области.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в 2020 году удалось перевыполнить план федерального проекта по подключению СЗО к высокоскоростному доступу к интернету. Достижение данного результата стало возможным во многом благодаря согласованной работе всех органов государственной власти Новосибирской области, а также администраций муниципальных районов Новосибирской области, участвующих в формировании и согласовании планов федерального проекта.