«Ударилась головой»: в Новосибирске 4-летняя девочка попала в больницу после похода в театр

Девочка была в театре вместе с мамой. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске 4-летняя девочка попала в больницу после того, как упала на лестнице в театре. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Днем 30 января в детскую клиническую больницу поступила девочка с закрытой черепно-мозговой травмой, под вопросом легкий ушиб головного мозга и закрытый перелом темени. По словам матери, ребенок поскользнулся на лестнице в театре кукол, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Тем не менее мать отказалась госпитализировать дочку.

Напомним, ранее в Новосибирске травмы головы получил 35-летний мужчина — он поскользнулся на лестнице в сауне. Его госпитализировали.

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