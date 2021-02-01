Талантливых новосибирских школьников приглашают на Дельфийские игры

Дельфийские игры состоятся весной. Фото: delphic.games.

С 28 января по 12 февраля 2021 года министерством культуры Новосибирской области проводится региональный отборочный тур Двадцатых молодежных Дельфийских игр России. Его задача - собрать команду от региона, которая будет участвовать во всероссийском этапе, проведение которого планируется 21-26 мая 2021 года в г. Перми.

Конкурсный отбор проходит по 19 конкурсным и фестивальным номинациям Игр. Прослушивания проводятся в дистанционной и очной форме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. Информация о порядке проведения регионального отборочного тура размещена на сайте регионального минкультуры.

К слову, сибирякам есть, к чему стремиться. По итогам Девятнадцатых молодежных Дельфийских игр России, которые проходили в 2020 году, делегация от Новосибирской области завоевала 13 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей, а также 9 специальных дипломов, одержав победу в командном первенстве. Игры были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Кроме того, по результатам Дельфийского рейтинга субъектов Российской Федерации за прошлый год Новосибирская область заняла 1 место.