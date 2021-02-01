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В Новосибирске у машины «Скорой помощи» взорвалось колесо на Октябрьском мосту

Водителю пришлось самому чинить поломку
Надежда РЫЖКИНА
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Шофер назвал причиной аварии плохое дорожное покрытие.

Шофер назвал причиной аварии плохое дорожное покрытие.

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Вечером 1 февраля на Октябрьском мосту в Новосибирске в ДТП попала машина «скорой помощи». Виной всему стало дорожное покрытие. У машины лопнуло левое переднее колесо, вылетела фара и повредилось крыло. Последствия аварии снял на телефон очевидец.

— Резина хорошая, но колесо взорвалось, наехав на стык дороги, — рассказал водитель «скорой». Мужчине пришлось самому ставить запасное колесо.

На станции «скорой помощи» прокомментировали инцидент.

— Около 21 часа было небольшое ДТП на мосту. Со всем разобрались на месте, никто не пострадал, машина продолжила работу, — рассказала КП-Новосибирск главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.

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