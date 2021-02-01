Бывшего директора новосибирского ДК будут судить за дачу ложных показаний

Женщина хотела помочь директору строительной организации избежать уголвной ответственности. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске снова отправят под суд бывшего директора Дома культуры им. Октябрьской революции за дачу ложных показаний. Женщина хотела директору организации, который делал в ДК ремонт и прикарманил себе крупную сумму.

— Бывший директор ДК дала ложные показания следователям, а затем судье Железнодорожного районного суда о том, что директор строительной организации был непричастен к хищению денег, — сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.

Суд отнесся к показаниям сибирячки критически. Позже экс-директор Дома культуры призналась, что солгала.

Сейчас предварительное следствие завершено. Уголовное дело снова направили в суд с ходатайством следователя назначить женщине штраф.

Напомним, в ноябре 2018 года Дом культуры им. Октябрьской революции приобрел iPhone X за 89 тысяч рублей. Дорогая покупка привлекла внимание министерства культуры региона, которое в январе 2019 года уволило с поста директора ДК Надежду Лобанову. Причиной стала проверка, которая вскрыла нарушения: в документах была завышена стоимость ремонта, в здании, а работникам начислялись слишком большие зарплаты и премии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шикарные траты: директора новосибирского дома культуры увольняют после покупки iPhone Х

Минкультуры региона проводит проверку работы ДК им. Октябрьской революции, а его директора увольняют (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru