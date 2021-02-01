Унес, пока дети спали: новосибирец украл из дома игрушечные машины и вертолеты

Вор утащил игрушки на радиоуправлении. Фото: Евгения ГУСЕВА

Необычная кража случилась в Новосибирске. Из пятиэтажки на улице Зорге вор похитил коробку с игрушками, которую жильцы хранили в кабинке в подвале дома. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Кража произошла ночью с 30 на 31 января. Неустановленный гражданин спилил замок на кабинке и унес 3 машинки и 2 вертолета на радиоуправлении, общей стоимостью 20 тысяч рублей. Преступник оставил следы своей обуви и ладони, — сообщил КП-Новосибирск источник.

В полиции по факту кражи проводят проверку.

Напомним, ранее в Новосибирске из торгового центра украли 90 ступеней эскалатора.

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