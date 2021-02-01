Адвокат одного из «апостолов» лже-Христа Виссариона заявил о пытках в изоляторе

Ведерников сейчас находится в новосибирском СИЗО-1. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Адвокат сектанта Владимира Ведерникова из «Церкви последнего завета» заявил, что его подзащитного пытают в СИЗО. Информацию об этом он разместил на своей странице в соцсетях.

— Владимира Ведерникова жестоко пытали двое сокамерников в СИЗО-1 Новосибирска. От него требовали признаться и начать сотрудничество со следствием. Затем сотрудники СИЗО-1 Новосибирска организовали встречу Ведерникова с Вадимом Редькиным и Сергеем Торопом (Виссарионом), где Владимир рассказал о пытках, — сообщил Иван Хорошев.

В ГУФСИН России по Новосибирской области прокомментировали ситуацию.

— В СМИ и социальных сетях была опубликована информация о том, что на граждан Торопа С.А., Ведерникова В.О. и Редькина В.В., содержащихся в СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области, оказывается давление со стороны сокамерников и сотрудников учреждения. ГУФСИН России по Новосибирской области проведена проверка, информация не подтвердилась. К администрации следственного изолятора заявлений, связанных с угрозой жизни или здоровью, от этих граждан не поступало, — сообщили в пресс-службе ГУФСИН по НСО.

Прокуратура Новосибирской области сообщила КП-Новосибирск, что также проверит информацию.

Напомним, сектантов из «Церкви Последнего завета» Сергея Торопа, он же лже-Христос Виссарион, Владимира Ведерникова и Вадима Редькина задержали в Красноярске в сентябре 2020 года. Суд над ними прошел в Новосибирске. Сейчас члены общины Виссариона содержатся в СИЗО.

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