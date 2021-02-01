Пожарная тревога из хулиганских побуждений

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

29 января в 22.53 в Ленинском районе, на территории жилмассива Горский, возле пивного магазина завязалась драка между двумя нетрезвыми мужчинами. Продавцы, опасаясь причинения ущерба зданию, нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали ГБР.

29 января в 1.59 в 19-этажном жилом доме на улице Восход неустановленный гражданин, вероятно, из хулиганских побуждений нажал кнопку ручного пожарного извещателя, установленного на первом этаже здания, и сбежал, как только зазвучал сигнал тревоги. Пожарная сирена несколько минут гудела на всех этажах высотки и потревожила спящих жильцов. Охранник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, прежде чем отключить систему оповещения, детально обследовал все здание и установил, что пожарная тревога, к счастью, была ложной.

29 января в 3.45 сигнал тревоги поступил из закусочной, расположенной на улице Громова. Продавец нажал кнопку тревожной сигнализации, поскольку трое нетрезвых мужчин требовали у него еду бесплатно, а получив отказ, повредили пластиковую обшивку киоска. Хулиганы успели скрыться с места происшествия, несмотря на то, что ГБР прибыла на место вызова уже через 2 минуты. Тем не менее задержать их удалось позже, когда в 4.10 они снова пришли в закусочную.

30 января в 21.25 в кафе, расположенное на Вокзальной магистрали, с требованием немедленно выплатить ей заработную плату обратилась находившаяся в нетрезвом состоянии уволенная ранее работница. То, что вечером выходного дня ее желание выполнить было некому, нисколько ее не смутило - женщина не захотела уходить из кафе без денег и продолжила шуметь. Администратор вызвала ГБР, и «гвардейцы» задержали пьяную скандалистку, а также передали ее полицейским.

31 января в 0.18 бойцы ГБР ГВАРДИИ выпроводили из ресторана, находящегося на Красном проспекте, пьяного посетителя, который приставал к персоналу и мешал работать.