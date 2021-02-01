МТС разогнала домашний интернет на Затулинке до 1 Гбит/с

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Новое покрытие охватило многоквартирные дома на улицах Кубовой, Большевистской, Тимирязева, Петухова и других, ускорив связь для 40 тыс. новосибирцев.

О запуске домашнего интернета со скоростью 1 Гбит/с сообщил в соцсетях директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

- Почти 40 тысяч семей, проживающих на Кубовой, Большевистской, Тимирязева и Петухова, получили доступ к суперскоростному интернету. Был домашний интернет 100 мбит/с, а стал 1ГБ. И это только после завершения первого этапа update сетей фиксированной связи от #МТС. Да, да, именно так: мы продолжаем модернизацию, - написал Александр Соловенчук. - Если кто-то спросит: зачем домашнему интернету такие скорости, то я их отправлю за ответом к тем, кто работает на „удаленке“, учится онлайн, просто проводит длинные зимние вечера за #МТС.ТВ, играет в #worldofwarcraft или стриммит #WASD.TV.

Ёмкость сети МТС после модернизации позволяет увеличить пропускную способность для просмотра и скачивания «тяжелого» контента, а также поддерживать высокую скорость сразу на нескольких девайсах даже в период пиковых нагрузок.

При этом качество фиксированной связи позволит смотреть видео разрешения 4K, вести стриминг в формате Ultra HD, а также играть в компьютерные игры с облачных серверов, используя скорость, сопоставимую с чтением с обычного жесткого диска.

Для подключения высокоскоростного интернета требуется оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/сек, уточнили в пресс-службе оператора.