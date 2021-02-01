В Новосибирске от коронавируса скончались еще 8 пациентов: что о них известно

Коронавирус унес жизни еще 8 новосибирцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 1 февраля, оперативный штаб Новосибирской области сообщил о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 8 человек.

— Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 63 года, 63 года, 65 лет, 87 лет и женщины в возрасте 56 лет, 57 лет, 80 лет, 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 233 человека, — передает оперштаб.

Сейчас в реанимации находятся 109 человек, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 23 пациента.

С начала пандемии коронавирус диагностировали у 32 385 новосибирцев, в том числе у 1819 детей, выздоровели 29 747 пациентов.

Напомним, в регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Его продлили до конца марта 2021 года. Запрещены все массовые мероприятия, в общественных местах следует носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию.

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