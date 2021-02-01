В Новосибирске возле областного управления МВД нашли подозрительный пакет

Бесхозный пакет нашли на улице Серебренниковской. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В понедельник, 1 февраля, на улице Серебренниковской в Новосибирске, возле регионального управления МВД обнаружили подозрительный пакет. После этого прилегающую территорию оцепили.

Об инциденте сообщили очевидцы. В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали случай.

— Поступила информация от граждан о бесхозном пакете на улице Серебренниковской. В ходе проверочных мероприятий в пакете никаких предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, не обнаружено, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 23 января появилось сообщение о минировании торгового центра «Мега» в Новосибирске. Всех посетителей тогда эвакуировали.

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