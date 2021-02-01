Новосибирские полицейские поймали воровку, грабившую пенсионерок

Подозреваемая призналась в преступлениях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция раскрыла ограбления пенсионерок в Академгородке. Как рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области, первое нападение на пожилую женщину случилось 5 ноября 2020 года. Пододо подъезда и попыталась вырвать сумку из рук. Однако пенсионерка громко закричала и нападавшая сбежала, испугавшись внимания.

Выйдя из подъезда, подзреваемая увидела другую немощную пенсионерку, которая сидела на лавочке с сумочкой. Женщина рывком схватила сумку бабушки и сбежала, забрав две тысячи рублей.

Через месяц воровка вновь обокрала пожилую женщину в магазине на улице Советской: она незаметно вытащив сумку из продуктовой корзины, в которой были 6,5 тысяч рублей.

Утром 3 декабря сибирячка пришла в центр детского творчества Советского района и зашла в один из пустых кабинетов. На столе обнаружилась сумка с кошельком, банковской картой и пин-кодом от нее. Подозреваемая похитила карту и сняла 70 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска вычислили женщину и задержали в конце января 2021 года. Подозреваемая дала признательные показания, была отпущена под подписку о невыезде. Общий ущерб составил более 78 тысяч рублей.

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