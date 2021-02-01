В новосибирский зоопарк мрАморному коту привезли арабскую невесту

Всего четыре зоопарка в мире содержат мраморных кошек. Фото: автор kivuli kivuli из группы "Новосибирский зоопарк" "ВКонтакте"

В понедельник, 1 февраля зоологи новосибирского зоппарка рассказали о пополнении: к ним привезли мраморную кошку по кличке Диа.

— Гостья прибыла из зоологического центра Аль Бустан в ОАЭ к нашему самцу Пирату. В зоологических парках Росси раньше мраморных кошек никогда не было, наша пара Диа и Пират — первые, — сообщили в зоопарке.

Кошек поселили в отдельные вольеры, чтобы они смогли привыкнуть друг к другу. Как говорят зоологи, Пират довольно быстро привык к людям, он всегда спокоен и любопытен. Но Диа совсем другая, очень осторожная.

К слову, мраморные кошки обитают в Юго-Восточнои Азии. Внешне они чуть больше домашней кошки, но по генетике ближе к большим кошкам. Это малоизученныи вид, нет даже точных данных о численности природнои популяции. В 4 зоопарках мира содержится всего 9 мраморных кошек. А у сибиряков есть возможность увидеть их на 2 этаже павильона «Тропический мир».

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