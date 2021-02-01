В центре Новосибирска загорелась пятиэтажка: эвакуировали 28 человек

Пожар начался в кладовой пятиэтажного дома. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

В понедельник, 1 февраля, в пятиэтажном доме по улице Крылова произошло ЧП: там загорелась кладовка

— В 10:38 поступило сообщение о задымлении в подъезде пятиэтажного дома. Через шесть минут пожарные прибыли на место вызова. В этот момент из подвала шел густой черный дым. Предварительно установлено, что горели вещи на площади 15 квадратных метров в хозяйственной кладовой, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Из-за сильного задымления пришлось эвакуировать 16 жильцов дома и 12 сотрудников соседнего магазина. По предварительным данным, никто не пострадал.

Пламя удалось локализовать в течение получаса. В настоящий момент пожарные занимаются полной ликвидацией возгорания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru