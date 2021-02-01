В Новосибирской области пенсионерка погибла во время пожара в четырехквартирном доме

Огонь тушили до двух часов ночи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Сегодня ночью 1 февраля в Новосибирской области загорелся четырехквартирный дом. ЧП произошло на улице Мира в селе Соколово в Колыванском районе.

— По прибытии первых пожарных расчетов одна из квартир одноэтажного здания горела открытым огнем. Шесть минут понадобилось сотрудникам МЧС России, чтобы справится с открытым горением и защитить три соседние квартиры от огня, — сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

Огонь повредил мебель, домашние вещи и веранду площадью 35 квадратных метров. В доме было обнаружено тело пожилой женщины. Она скончалась во время пожара.

— Для установления причины пожара и всех обстоятельств произошедшего на месте работают дознаватели МЧС России и следователи Следственного комитета, — уточняют в региональном МЧС.

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