Изменение маршрута автобусов №50 и №68 в Новосибирске: как теперь будут ездить

Изменения продлятся до 8 февраля. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Изменение маршрута автобусов №50 и №68 в Новосибирске будет с 1 по 8 февраля. Будет закрыт проезд по улице Ласточкина в районе дома № 41. Это связано с ремонтом водовода.

— На период проведения ремонтных работ движение автобусов № 50 и 68 и маршрутных такси № 50 и 68 в направлении ул. Нахимова будет осуществляться по следующей схеме: ул. Ласточкина, ул. Моисеенко, ул. Лениногорская, ул. Нахимова и далее — по действующим схемам, — сообщает пресс-центр мэрии города Новосибирска.

Напомним, что с 13 февраля начнет действовать запрет на парковку на улице Новая и Брестская. Такие ограничения связаны с уборкой снега.

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