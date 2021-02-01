Под Новосибирском волонтеры прокатили на лошадях малышей из детдома

Детям кататься на лошадях понравилось. Фото: «Навигатор».

Настоящий праздник для ребятишек из МКУ Новосибирского района НСО «Барышевский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» устроили волонтеры благотворительного фонда «Здоровое поколение». В Барышево на автоприцепе с частного подворья доставили двух лошадей и покатали на них детей.

И сами ребятишки, и воспитатели вдвойне были благодарны за такой подарок: ведь из-за пандемии коронавируса в целях безопасности давно не было гостей.

- Детям очень нравится, они кормят животных, гладят их. Потом все долго вспоминают об этих встречах. Они действительно рады, - рассказала изданию «Навигатор» педагог-организатор Валентина Никитина.

Но и это еще не все: малышей покатали на плюшке, так что хороших впечатлений у детей хватит ешще надолго.