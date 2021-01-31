В Новосибирске таксист и его пассажиры устроили драку с другим водителем на площади Труда

Драка привлекла внимание очевидцев. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Пассажиры и водители двух автомобилей устроили потасовку на площади Труда прямо на проезжей части. Очевидцы выложили видео драки в сообществе «АСТ-54» ВКонтакте».

По рассказам новосибирцев, двое мужчин из минивэна Nissan Cube подрались с водителем и тремя пассажирами автомобиля KIA Rio с логотипами известного агрегатора такси. Во время потасовки в ход пошли даже перцовые баллончики.

Драка закончилась тем, что один из ее участников пострадал настолько сильно, что остался лежать на земле.

Подписчики соцсетей осудили пассажиров такси, которые вдвоем накинулись на одного, а также нападали со спины.

— Шикарно наверное вдвоем бить лежачего? — спросил подписчик.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru