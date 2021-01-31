«Стала падать, катясь с лестницы»: пенсионерка разбила голову в новосибирской больнице

Подписчики соцсетей уверены, что пенсионерке нужен был сопровождающий. Фото: из сообщества «Инцидент-Новосибирск» «ВКонтакте»

Пожилая женщина 27 января упала на лестнице в одной из больниц Новосибирска: об этом сообщила подписчица сообщества «Инцидент-Новосибирск».

— Выписываясь из больницы, я пошла забирать вещи со склада, который находится в подвальном помещении. Навстречу мне с трудом поднималась пожилая женщина с костылем. Держась за перила, она сказала: «Я сейчас упаду». И стала падать назад, катясь с лестницы вниз. Женщина сильно разбила голову, что с ней сейчас, не знаю, — написала анонимный автор поста.

Сибирячка призвала руководство больницы перенести гардероб из подвала и не подвергать пожилых людей риску.

КП-Новосибирск просит отозваться пострадавшую сибирячку и ее родных и связаться с редакцией по тел. 8-923-145-11-03.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru