В Новосибирске пенсионер с топором забрал у сибирячки 240 тысяч рублей

Полиция проверяет задержанного на причастность к другим грабежам. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Полицейские раскрыли налет на частный дом на улице Бориса Богаткова в Новосибирске. Инцидент произошел вечером 29 января в Октябрьском районе.

— 62-летний подозреваемый незаконно проник в дом потерпевшей и, угрожая топором, забрал у хозяйки 240 тысяч рублей и скрылся с ними, — сообщил источник «КП-Новосибирск» в полиции.

Нападавший успел уехать в Бийск, однако там его на следующий день задержали сотрудники ГУ МВД по Алтайскому краю. Мужчина оказался рецидивистом, ранее судимым за мошенничество, наркоторговлю и грабеж.

Подозреваемый был задержан, его проверяют на причастность к другим фактам вооруженного разбоя.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru