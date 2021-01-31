«Выкинули на мороз»: сибирячка спасла замерзавшего щенка на парковке в Бердске

Щенка выкинули на парковку у здания ГИБДД. Фото: предоставлено героиней публикации

Сибирячка стала спасительницей для маленького щенка, которые бывшие хозяева подкинули на парковку в Бердске. Она рассказала КП-Новосибирск, как ей удалось совершить маленкое чудо для животного.

— Вечером около 23:00 я парковала машину возле отделения ГИБДД, туда подъехало другое авто. Номеров я не запомнила, но когда вернулась — легковушки уже и след простыл, а на парковке сидел щеночек. Его просто выкинули на мороз, как ненужного, — рассказала КП-Новосибирск Елена.

Сибирячка нашла плед, принесла щенку еду, а когда пес рлел, то забрала его с собой. Елена оплатила для него передержку: взять к себе найденыша она не могла — дома у нее четверо котов. Щенка назвали Фиксиком и стали искать ему новый дом.

— Сейчас я ищу добрых хозяев для Фиксика, если не найдутся — буду все равно оплачивать передержку, — говорит Елена.

Сибирячка уточнила, что может привезти щенка в любой район. Если вы готовы взять к себе Фиксика, то звоните по тел. 8-953-800-44-77.

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