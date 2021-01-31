В Новосибирске от коронавируса умерли девять человек за сутки: самой старшей пациентке было 84 года

В Новосибирске девять человек скончались от коронавируса Фото: Алена МАРТЫНОВА

Девять новосибирцев стали жертвами COVID-19 за прошедшие сутки: об этом сообщили в оперативном штабе региона.

- Скончались еще девять пациентов: это пятеро мужчин в возрасте 63 лет, 65 лет, 66 лет, 70 лет, 77 лет и женщины в возрасте 58 лет, 77 лет, 80 лет и 84 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1225 человек, — сообщили в оперштабе.

За прошедшие сутки COVID-19 заразились 133 человека, вылечились и были выписаны из больниц 97 пациентов. Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрирован 32551 случай заражения COVID-19. Количество излечившихся составило 29655 человек.

В Новосибирской области по-прежнему действует режим повышенной готовности. Его продлили до конца марта 2021 года. Запрещены все массовые мероприятия, в общественных местах необходимо быть в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию.

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