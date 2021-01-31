«Спасли отца»: полицейские помогли довезти новосибирца, которому была нужна срочная операция, в больницу

Полицейские создали коридор для «скорой» в пробке. Фото: сообщество «Инцидент-Новосибирск» «ВКонтакте»

Новосибирские полицейские помогли спасти тяжелобольного мужчину, застрявшего в пробках поздним вечером 29 января на Димитровском мосту.

— К полицейским обратился мужчина, попросил помочь довести отца на срочную операцию. Экипаж Юрия Уткина и Станислава Хлунова откликнулся, включил спецсигналы. Сотрудники создали коридор для движения «Скорой помощи» и сопроводили автомобиль, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

«Скорая» смогла добраться до Новосибирской областной клинической больницы. Очевидцы поблагодарили полицейских в соцсетях.

— Благодарность экипажу полиции за помощь при движении по Димитровскому мосту, человека срочно нужно было доставить на операцию, увидел что не успеваю проехать мост, попросил сопроводить, полицейский показал свою человечность, — сообщил подписчик «Инцидент. Новосибирск» Станислав.

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