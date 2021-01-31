Несанкционированный митинг 31 января 2021 года в Новосибирске: начались первые задержания

Полиция обеспечивает безопасность во время акции. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Несанкционированный митинг 31 января 2021 года в Новосибирске проходит в центре столицы Сибири. Еще накануне акции власти предупредили, что участие в ней и использование оскорбительных плакатов является незаконным.

Сейчас начались первые задержания участников митинга: несколько человек уже дают объяснения полиции.

Полиция дежурит с самого утра. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сейчас на месте акции дежурят полицейские. Движение в центре города перекрыто, как накануне озвучили в мэрии. Возобновят его после окончания митинга - ориентировочно ближе к вечеру, в 16.00.

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