В квартире новосибирской многоэтажки загорелась стиральная машина

Огонь уничтожил вещи в ванной. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

Возгорание стиральной машинки в ванной комнате произошло около полуночи в среду, 30 января. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, на место выехали шесть человек и три единицы техники.

Огонь удалось потушить через 6 минут после прибытия, пламя уничтожило машинку и вещи в ванной.

— Возгорание ликвидировали сами жильцы до прибытия пожарной охраны. Пострадавших не было, эвакуация жильцов не потребовалась. Причина пожара устанавливается, — сообщили «КП-Новосибирск» в МЧС.

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