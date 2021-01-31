Новосибирцы рассказали, какой вакциной от коронавируса хотели бы привиться

Вакцинация в Новосибирской области уже началась. Фото: Артем КИЛЬКИН

Издание «Новая Сибирь» провело опрос среди новосибирцев: какой из российских вакцин от коронавируса они планируют привиться и хотели бы иметь приоритетный доступ к препарату, разработанному на «Векторе» - «ЭпиВакКороне».

Итак, по данным портала, 77% участвовших в опросе хотели бы привиться именно сибирской вакциной и иметь приоритетный доступ к препарату. 15% опрошенных на данный момент не планируют делать. А остальным без разницы, какую прививку ставить, - главное, чтобы она дейстивительно сработала.

Напомним, ранее гавный внештатный специалист по иммунопрофилактике Минздрава Новосибирской области Татьяна Ивлева подчеркнула, что сравнивать «Спутник V» и «ЭпиВакКорону» на данном этапе некорректно.

- Любые доводы в пользу одной или другой вакцины — это субъективные ощущения, - подчерунула Татьяна Ивлеева.

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