В Новосибирске ищет свидетелей тройного ДТП, в котором пострадала ее пятилетняя дочка

Пятилетняя девочка получила перелом позвоночника и травму плеча в ДТП. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области

Сибирячка пытается отыскать свидетелей аварии, в которой пострадала ее пятилетняя дочка: об этом она сообщила в группе «Инцидент Новосибирск».

Напомним, ДТП произошло днем 26 января на пересечении улиц 2-й Станционной и Большой. По данным ГИБДД по Новосибирской области, столкнулись три автомобиля — Nissan Primera, Subaru Legacy и Mazda.

«Скорая помощь» доставила 32-летнюю девушку из Nissan Primera и ее пятилетнюю дочь в больницу. Врачи установили перелом позвоночника и травму левого плеча у ребенка. Также, с травмами госпитализировали водителя Mazda и девушку из Subaru.

— Нас с дочкой выписали из больницы, водитель Subaru еще остается там. Виновник ДТП уже признал вину. Теперь ждем результатов следствия ГИБДД, — сообщила КП-Новосибирск 32-летняя сибирячка.

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